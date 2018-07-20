Журова назвала возможной совместную заявку России и Финляндии на проведение Олимпиады

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает возможной подачу совместной заявки России и Финляндии на проведение летних Олимпийских игр. Президент РФ Владимир Путин сегодня заявил, что некоторые российские города могут принять летние Олимпийские игры.

– Перспектива – это 2032 год, не раньше. Разговор может идти о 2032 или 2036 годе, – приводит "РИА Новости" слова Журовой. – Ряд городов уже озвучивался – это Казань, Санкт-Петербург, та же Москва. Три этих города готовы к проведению масштабных соревнований. Может быть, будет подана совместная заявка с Финляндией. Петербург может подать совместную заявки с финнами. Это может быть новым витком в возможностях заявочных комитетов, объединяющих две страны. Финляндия с удовольствием это бы сделала, в одиночку ей не справиться".

Двум странам летнюю Олимпиаду провести будет значительно легче. Можно попробовать убедить МОК провести Олимпиаду в двух странах, Россия могла бы стать инициатором в этом вопросе.