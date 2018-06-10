Жители проголосовали против заявки Сьона на Олимпиаду-2026

Жители кантона Вале проголосовали против выдвижения Сьона на проведение Олимпиады-2026, сообщает AFP. Порядка 54 процентов проголосовавших не хотят, чтобы власти выделяли средства на поддержку заявки Сьона на зимние Игры. Планировалось, что на заявку будет потрачено порядка 100 миллионов швейцарских франков.

Ранее в числе претенденто на Игры-2026 назывались австрийский Грац, канадский Калгари, японский Саппоро, шведский Стокгольм, турецкий Эрзурум, а также совместная заявка итальянских Кортины-д'Ампеццо, Милана и Турина.