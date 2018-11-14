Жители Калгари проголосовали против проведения в городе Олимпиады-2026

Жители Калгари (Канада) проголосовали против проведения в городе зимних Олимпийских игр 2026 года, информирует Sportsnet.

На специальном референдуме 56 процентов участников голосования (171 750 из 304 774) выступили против идеи проведения Игр. 19 ноября городской совет проведет заседание, на котором будет принято решение о дальнейших действиях, учитывая результаты референдума.

Ранее заявки на проведение Олимпиады-2026 подали Милан и Кортина-д'Ампеццо (совместная заявка), а также Стокгольм.

Выборы столицы Игр пройдут в 2019 году на 132-й сессии Международного олимпийского комитета в швейцарской Лозанне.