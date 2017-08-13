Виталий Смирнов: "Нам не к лицу выступать под каким-то флагом, кроме российского"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов убежден, что необходимо добиться выступления сборной России под государственным флагом на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом МОК Томасом Бахом и руководителем ВАДА Крейгом Риди.

– Выскажу свою личную точку зрения как председатель НОАК, – цитирует "Р-Спорт" Смирнова. – Конечно, нам не к лицу выступать под каким-то флагом, кроме своего. Мы должны добиваться того, чтобы мы выступали на Играх и выступали под российским флагом. Хотя говорят, что не позорно выступать под нейтральным флагом. Мы должны исходить из реальной обстановки, а не гадать, что делать, если что-то случится.

Совсем недавно во время сессии МОК я лично встречался с Томасом Бахом и Крэйгом Риди. Рассказывал им, объяснял, что мы делаем в России, какие антидопинговые меры приняты, какие новые законы приняли в этом отношении. Мы доносим эту информацию (до МОК и ВАДА. – Прим "СЭ"). И когда будут вынесены решения комиссий (МОК. – Прим "СЭ"), только тогда надо уже предпринимать нам какие-то шаги.