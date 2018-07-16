Станислав Поздняков: "Россия может претендовать на проведение Олимпиады в 2036 году"

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил мнение, что Россия может претендовать на проведение Олимпийских игр в 2036 году.



- 2024 и 2028 год уже заняты – Игры пройдут в Европе и Америке, а на заявку 2032 года могут претендовать другие континенты, - цитирует Позднякова "Интерфакс". - Я думаю, можно теоретически говорить о подаче заявки на проведение Игр 2036 года. Это, конечно, длительная перспектива, многое может произойти, но, тем не менее, мы говорим, что уже сегодня можем рассматривать возможность проведения крупнейших спортивных мероприятий.



Хорошие шансы на проведение Олимпиады есть у Санкт-Петербурга или Казани. В той же столице Татарстана хорошо развита спортивная инфраструктура, Казань объединяет и Европу, и Азию, является своеобразным космополитическим центром.



Очень важно, чтобы нас поддержали сограждане. Сейчас, после чемпионата мира по футболу, чувствуется, что у многих изменилось отношение к проведению крупных соревнований – от в определённой степени скептического до как минимум заинтересованного, если не восторженного. Какой будет обстановка в середине следующего десятилетия, сложно говорить, но обсудить возможность проведения Олимпийских игр мы можем.