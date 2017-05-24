Самаранч-младший предлагает Парижу и Лос-Анджелесу поделить Олимпиады

Вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший рассчитывает, что Париж и Лос-Анджелес смогут договориться и поделить права проведения Олимпиады 2024 и 2028 годов. Оба города претендуют на право принять Игры-2024, хозяин которых будет назван 13 сентября в Лиме. Однако некоторые члены МОК хотят, чтобы там же определился и хозяин Игр-2028.

– Лос-Анджелес и Париж могли бы договориться и поделить эти турниры, – цитирует AFP Самаранча. – Мы бы приняли решение провести две Олимпиады подряд в двух замечательных городах. Но нам остается только следить за ситуацией.

Лос-Анджелес готов к обсуждению такого варианта, тогда как Париж настаивает на проведении именно Игр-2024.