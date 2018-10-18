Россия установила новый рекорд по числу золотых медалей на юношеских Играх

Трехкратная чемпионка мира по боксу среди юниоров Анастасия Шамонова завоевала золотую медаль юношеских Олимпийских игр. Это 28-я награда высшей пробы для олимпийской команды России на Играх в Буэнос-Айресе.

Таким образом, общекомандный результат предыдущих юношеских Игр был перекрыт. Четыре года назад российские спортсмены завоевали 27 золотых наград.

Кроме того, завтра состоятся еще три финала (два в боксе и один в мужском мини-футболе), поэтому олимпийская команда России, которая уже досрочно выиграла Игры-2018 в Буэнос-Айресе, может улучшить свой результат.