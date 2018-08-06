Поздняков – о положительных допинг-пробах россиян на Олимпиаде-2018: "Идиотизмом и халатность"

Президент ОКР Станислав Поздняков назвал важным работу с молодыми спортсменами в вопросе развития нетерпимости к использованию допинга. Он отметил, что положительные пробы россиян на Олимпиаде-2018 не являются свидетельством наличия системы.

На соревнованиях в Пхенчхане положительный результат показали допинг-пробы бобслеистки Надежды Сергеевой (триметазидин) и керлингиста Александра Крушельницкого (мельдоний).

– Мы в нашей текущей работе сегодня также очень много времени уделяем вопросам, связанным с изменением антидопинговой культуры, – цитирует "Р-Спорт" Позднякова. – У молодых спортсменов в первую очередь. Вся эта история действительно многому нас научила. Позволила увидеть, что в антидопинговом образовании мы очень слабы. Я говорю сейчас не о допинге как таковом, а о том, что у нас в сознании многих есть допуск к нарушению антидопинговых правил. Вот это очень большой пласт, с которым как раз мы должны очень активно работать. Переформатировать работу с федерациями, с Федеральным медико-биологическим агентством. Ведь те два случая, которые имели место на Играх в Пхенчхане, наглядно показывают не наличие какой-то системы, а идиотизм и халатность.