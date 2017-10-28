19:18 | ОЛИМПИАДА

МОК: "Киберспорт может стать частью Олимпийской программы"


Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте объявил, что киберспорт может стать частью Олимпийского движения. Данный вопрос был поднят на олимпийском саммите, который собирался сегодня в Лозанне.

"Киберспорт демонстрирует высокий рост, особенно среди молодежи в разных странах, и может обеспечить платформу для взаимодействия с Олимпийским движением. Киберспорт можно рассматривать как спортивную деятельность, так как игроки готовятся и тренируются с интенсивностью, которая может быть сопоставима со спортсменами в традиционных видах спорта.

Для того чтобы МОК признал киберспорт спортом, он не должен нарушать олимпийские ценности. Еще одним требованием для признания должно быть существование организации, гарантирующей соблюдение правил и положений Олимпийского движения (отсутствие допинга, ставок, манипуляции и т.п.).

Саммит попросил МОК наладить диалог с игровой индустрией и игроками, чтобы продолжить изучение этой области и вернуться к вопросу включения киберспорта в программу Олимпийского движения в будущем", - говорится в заявлении.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий