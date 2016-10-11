Леонид Тягачев: "ОКР могут возглавить Фетисов, Карелин и Мамиашвили"

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил, что ОКР могут возглавить Вячеслав Фетисов, Александр Карелин и Михаил Мамиашвили. Также Тягачев подчеркнул, что никогда не откажется возглавить организацию. Ранее о намерении покинуть пост главы ОКР заявил Александр Жуков.

– В принципе у нас много достойных людей, которые могут заменить Жукова: Фетисов, Мамиашвили, Карелин, – цитирует "Р-Спорт" Тягачева. – Это прославленные люди, которые много работают. Заседания исполкома ОКР проходят регулярно, мы обсуждаем все вопросы, большой критики Жукова не было, за исключением вопроса, что не все виды спорта показывают высокие результаты.

Работа первым заместителем Госдумы очень большая. Я знаю, что Вячеслав Володин (председатель Госдумы) не любит, когда люди ходят по разным сторонам. Работа в Госдуме очень важна, тем более в такое время, как сейчас, когда идет давление.

Готов ли я возглавить ОКР? Я никогда не отказываюсь. Мое предложение уйти в отставку было ранним. Я лично зампред международного комитета Совета Федерации, у меня большая работа. И, тем не менее, у меня спорт в душе стоит под номером один. Так что мы всегда готовы – и я, и Виталий Смирнов, и Вячеслав Фетисов, и Александр Карелин, и Михаил Мамиашвили. Многие готовы. Там непочатый край работы.