23:42 11 октября | ОЛИМПИАДА

Леонид Тягачев: "ОКР могут возглавить Фетисов, Карелин и Мамиашвили"

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Александр ЖУКОВ.Жуков в отставке: что это значит?

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил, что ОКР могут возглавить Вячеслав Фетисов, Александр Карелин и Михаил Мамиашвили. Также Тягачев подчеркнул, что никогда не откажется возглавить организацию. Ранее о намерении покинуть пост главы ОКР заявил Александр Жуков.

– В принципе у нас много достойных людей, которые могут заменить Жукова: Фетисов, Мамиашвили, Карелин, – цитирует "Р-Спорт" Тягачева. – Это прославленные люди, которые много работают. Заседания исполкома ОКР проходят регулярно, мы обсуждаем все вопросы, большой критики Жукова не было, за исключением вопроса, что не все виды спорта показывают высокие результаты.

Работа первым заместителем Госдумы очень большая. Я знаю, что Вячеслав Володин (председатель Госдумы) не любит, когда люди ходят по разным сторонам. Работа в Госдуме очень важна, тем более в такое время, как сейчас, когда идет давление.

Готов ли я возглавить ОКР? Я никогда не отказываюсь. Мое предложение уйти в отставку было ранним. Я лично зампред международного комитета Совета Федерации, у меня большая работа. И, тем не менее, у меня спорт в душе стоит под номером один. Так что мы всегда готовы – и я, и Виталий Смирнов, и Вячеслав Фетисов, и Александр Карелин, и Михаил Мамиашвили. Многие готовы. Там непочатый край работы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20161011/1110638939.html

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КОММЕНТАРИИ (10)
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PallMall

Нужно выбрать Мамиашвили - больше жести , больше хардкора!

01:41

Thomas_Boy

spetrov ________ Тогда мы с ними подружимся! )))

01:16

spetrov

Thomas_Boy, они не призывают. Они делают это на протяжении всей истории своих стран. :)

01:06

Thomas_Boy

spetrov __________ Реально? Они тоже призывают мочить всех чернож... сильно загорелых? Включая кошек, собак и хомячков темной масти?)

00:45

spetrov

Thomas_Boy, это на паралимпиаду-то не допустить? Там все такие, начиная с руководства МПК. :)

00:33

Thomas_Boy

spetrov ____________ На Паралимпиаде можно... Но меня могут не допустить за крайне радикальные взгляды.

00:32

spetrov

Thomas_Boy, а на паралимпиаде? :) Нам тут новую квоту выделили. 25 разрешений на прием допинга. Я займу тебе очередь?

00:25

Thomas_Boy

Если Мамиашвили назначат, я, пожалуй, на следующей Олимпиаде выступать не буду.

00:12

А380726

Слава Фетисов из озвученных

00:04

spetrov

Михаил Мамиашвили - наш выбор. Он научит Родину любить. :)

23:47 11 октября

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Материалы других СМИ