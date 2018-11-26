Глава МОК попросил шейха Ахмада покинуть пост главы ассоциации олимпийских комитетов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах попросил кувейтского шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха уйти с поста главы Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), информирует Inside the Games. Это сделано в личной просьбе, однако шейх не намерен уходить. Он хочет заручиться поддержкой со стороны АНОК и Олимпийского совета Азии, президентом которого он является.

Теперь этот вопрос будет обсуждаться во время телеконференции исполкома МОК с участием комитета по этике МОК.

Шейх Ахмад подозревается в создании поддельных видеороликов в рамках заговора против чиновников правительства Кувейта. Из-за этого он временно (до окончания расследования) покинул пост председателя комиссии МОК по олимпийской солидарности и прекратил членство в МОК.

Отметим, что Шейх Ахмад должен переизбраться на пост главы АНОК на безальтернативной основе. Выборы состоятся на генеральной ассамблее АНОК 28 или 29 ноября.