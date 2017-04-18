Геннадий Тимченко: "Будет обидно, если Овечкин не приедет на Олимпиаду"

Председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко заявил, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин нужен сборной России на Олимпийских играх-2018. Напомним, что НХЛ отказалась отпускать своих игроков на Олимпиаду, в связи с чем ряд российских хоккеистов может вернуться из НХЛ.

– Игрок уровня Александра Овечкина может появиться в КХЛ?

– Это большая проблема, – сказал Тимченко. – У Овечкина огромный контракт, не так просто с юридической точки зрения его разорвать и вернуться в Россию. Я думаю, что Овечкин – выдающийся хоккеист, который нужен нашей сборной. Будет обидно, если он не приедет. Но все-таки мне кажется, что отток хоккеистов оттуда пойдет тогда, когда мы создадим условия, какие создаем в Петербурге. (Гоша ЧЕРНОВ)