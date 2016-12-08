Эллиотт Фридман: "НХЛ примет участие в Олимпиаде в Китае, даже если откажется от ОИ в Корее"

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что игроки НХЛ обязательно примут участие в Олимпиаде в Китае в 2022 году, поскольку это перспективный рынок, в отличие от корейского. Он добавил, что все хоккеисты хотят принять участие и в Олимпиаде в 2018 году.

– В НХЛ в четверг собирается совет директоров, где в том числе будет обсуждаться вопрос по Олимпиаде в Пхенчхане, - сказал Фридман. – Общеизвестно, чего хотят игроки: участия в Играх. Это для них очень важно. Причем в их случае ты либо играешь на супертурнире, либо можешь в январе позволить себе недельку поваляться на пляже – все хоккеисты так или иначе в выигрыше.

Общеизвестно, чего хочет ИИХФ – энхаэловцев в Корее. Рене Фазель пытается использовать все возможные рычаги, чтобы найти дополнительные 10 миллионов долларов к тем 15, что выделил МОК. Он разочарован тем, что НХЛ не проявляет такого же энтузиазма, но все мы знаем, что он приложит все усилия для достижения цели.

Общеизвестно, чего хочет НХЛ: что-то взамен участия в соревновании, которое не находит поддержки у владельцев клубов. Они против. Лига предложила продлить коллективное соглашение на три года – игроки отказались. Корея под вопросом.

Но Китай, который примет Олимпиаду в 2022 году, – это совсем другой разговор. НХЛ успела обратиться к "Лос-Анджелесу" и "Ванкуверу" с просьбой провести в Поднебесной выставочные матчи. И это совсем не совпадение. Во всей этой затее проглядывают знаки доллара. Если хотя бы один процент населения Китая заинтересуется хоккеем – это уже будет потрясающим началом развития нового рынка. И даже если НХЛ откажется от участия в Пхенчхане, в Пекин энхаэловцы однозначно приедут, – отметил Фридман.