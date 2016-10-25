15:32 | ОЛИМПИАДА

Елена Исинбаева: "Первое заседание комиссии спортсменов будет ознакомительным"

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева рассказала, что первое заседание комиссии в обновленном составе, которое пройдет в Лозанне 5 ноября, будет носить ознакомительный характер. По словам Исинбаевой, к работе в комиссии ей помог подготовиться четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов. Он входил в комиссию спортсменов МОК на протяжении восьми лет, его полномочия истекли 21 августа.

– Это будет вводная ознакомительная сессия, на которой будет намечена стратегия работы комиссии спортсменов, – цитирует ТАСС Исинбаеву. – Буду набираться опыта, впитывать происходящее. Мы должны сделать так, чтобы работа комиссии спортсменов была максимально эффективной.

Александр дал мне несколько ценных советов, для меня его опыт очень полезен.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3732508

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