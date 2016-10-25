Елена Исинбаева: "Первое заседание комиссии спортсменов будет ознакомительным"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева рассказала, что первое заседание комиссии в обновленном составе, которое пройдет в Лозанне 5 ноября, будет носить ознакомительный характер. По словам Исинбаевой, к работе в комиссии ей помог подготовиться четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов. Он входил в комиссию спортсменов МОК на протяжении восьми лет, его полномочия истекли 21 августа.

– Это будет вводная ознакомительная сессия, на которой будет намечена стратегия работы комиссии спортсменов, – цитирует ТАСС Исинбаеву. – Буду набираться опыта, впитывать происходящее. Мы должны сделать так, чтобы работа комиссии спортсменов была максимально эффективной.

Александр дал мне несколько ценных советов, для меня его опыт очень полезен.