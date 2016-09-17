Бах написал письмо членам МОК, попросив содействовать в реформировании антидопинговой системы

Президент МОК Томас Бах направил письмо 97 членам организации, в котором призвал их внести свой вклад в процесс реформирования антидопинговой системы, информирует Inside the Games. В этом письме немец подчеркнул, что отчет комиссии под руководством Ричарда Макларена и другие инциденты, связанные с борьбой с допингом, показали, что необходим полный пересмотр антидопинговой системы ВАДА. Кроме того, Бах попросил 97 членов МОК поделиться идеями о том, какие шаги, по их мнению, следует предпринять организации в ответ на критику, которая обрушилась на МОК в последний год из-за допингового скандала в России.

– Один из вопросов, которые будут обсуждаться на саммите, – как сделать антидопинговую систему независимой от спортивных организаций, – говорится в письме Баха. – Хотел бы, чтобы вы поделились своими мыслями. Также я буду просить председателей всех комиссий МОК выделить время в ноябре, чтобы дать каждому возможность высказаться. Вся эта работа должна привести к тому, чтобы на внеочередной Всемирной конференции по допингу в спорте в 2017 году была принята более надежная, эффективная, прозрачная и согласованная антидопинговая система.

Саммит МОК, на котором будут обсуждаться вопросы реорганизации антидопинговой системы, состоится 8 октября в Лозанне.