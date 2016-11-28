Артем Пацев: "ВАДА легко может получить право отбирать у стран Олимпийские игры и чемпионаты мира"

Спортивный юрист Артем Пацев подчеркнул, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) с юридической точки зрения легко может получить право запретить проведение в какой-либо стране Олимпийских игр или чемпионата мира.

В ноябре председатель комитета по соответствию кодексу ВАДА канадец Рене Бушар заявил, что организация хочет получить право лишать страны, не соответствующие кодексу агентства, возможности проведения крупных турниров, в том числе Олимпийских игр и чемпионатов мира.

- С юридической точки зрения они могут получить такую возможность легко, - приводит "Р-Спорт" слова Пацева. - Для этого всего лишь требуется внесение изменений во всемирный антидопинговый кодекс. Все члены олимпийского движения обязаны исполнять требования этого кодекса. Собственно, в этом его идея. Бумага все стерпит, можно кому угодно передать какие угодно полномочия. Поможет ли это чистоте спорта и его очищению? На мой взгляд, это только ухудшит ситуацию. Но я допускаю, что чемпионат мира могут забрать.

Другой вопрос в адекватности этих применений и кто именно будет их применять. Получается, сейчас в ВАДА есть масса "no name" чиновников, которых никто не знает. Они что-то придумывают, где-то в недрах организации вырабатывается решение и выдается. Кто его принял? Почему? Примеров масса, начиная от мельдония и заканчивая разрешением на терапевтическое использование.