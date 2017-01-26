13:36 26 января | ОЛИМПИАДА

Александр Жуков: "Главная задача ОКР на 2017 год - нормализация отношений с МОК"

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков назвал главной задачей на 2017 год нормализацию отношений с Международным олимпийским комитетом (МОК). Также не стоит забывать и о подготовке спортсменов к зимним Олимпийским играм-2018.

- Главным в 2017 году, я думаю, будет взаимодействие с Международным олимпийским комитетом и нормализация отношений с международными структурами в целом в сфере антидопинговой деятельности, - цитирует "Р-Спорт" Жукова. - Нам необходимо восстанавливать российскую антидопинговую систему. И, конечно, подготовка российских спортсменов к Играм в Пхенчхане также будет на первом плане.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20170126/1115428616.html

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RoyalHunter

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