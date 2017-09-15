Александр Юдин: "Овечкину объяснили, что сопротивляться бесполезно"

Серебряный призер Чемпионата мира-2002 Александр Юдин отметил, что нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину нет смысла ехать на Олимпийские игры-2018 наперекор решению НХЛ. Напомним, что российский форвард сегодня официально заявил, что не примет участия в Играх.

– Овечкин завил, что смирился с неучастием в Олимпийских играх. Он правильно поступил?

– Есть закон, что если Овечкин примет участие в Олимпиаде, то сборная будет дисквалифицирована, – сказал Юдин. – Все очки с команды снимут. Поэтому у Овечкина нет выбора и сейчас уже бесполезно что-то заявлять. Если бы речь шла только о его контракте в НХЛ, он бы приехал, а какой смысл это делать, если сборную снимут с соревнований?

– Почему Овечкин изначально шел на риск, давая обещания в любом случае выступить на Олимпиаде?

– Все дело в юристах. Простые люди не знают всех нюансов. Он говорил от сердца, а потом ему объяснили, что это бесполезно, потому что он подведет сборную. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Овечкин смирился с тем, что не поедет на Олимпиаду-2018