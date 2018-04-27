Александр Попов: "Россия потеряет позиции в МОК с уходом Жукова"

Председатель общественного совета Минспорта РФ, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов считает, что Россия потеряет свои позиции в МОК, если нынешний глава ОКР Александр Жуков не будет переизбран на новый срок. Ранее в СМИ появилась информация, что Жуков не будет выставлять свои кандидатуры на выборы презиента ОКР.

5 декабря МОК приостановил членство Жукова в организации и объявил, что он не будет исполнять обязанности главы координационной комиссии Олимпиады 2022 года до отмены его отстранения.

- Сейчас, наверное, не совсем корректно рассуждать о том, что произойдет, если Александр Жуков оставит свой пост президента ОКР – никаких заявлений на этот счет он, насколько мне известно, пока не делал, - цитирует "Р-Спорт" Попова. - Уход с этой позиции действительно повлечет за собой некоторые кадровые изменения в МОК, где Жуков, насколько мне известно, не только возглавляет координационный комитет по подготовке летних Игр-2022 в Пекине, но и входит в ряд комиссий.

Понятно, что эти позиции Россия с уходом Жукова потеряет. Но все это, думаю, восстанавливаемо. Квота МОК на президентов национальных олимпийских комитетов составляет 15 человек. Исторически сложилось так, что если одно место в какой-то структуре МОК получает Россия, то его получают и США. И наоборот: если есть представитель США, то Россия может претендовать на то, чтобы место было выделено и для ее представителя тоже, поскольку все понимают, что речь идет о двух крупнейших спортивных державах.