Александр Попов - о решении проблем перед Олимпиадой-2020: "У ОКР осталось максимум 12 месяцев"

Кандидат в президенты Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов выразил мнение, что украденная из Московской антидопинговой лаборатории база данных грозит России очередными разбирательствами перед Олимпиадой-2020. Он отметил, что у ОКР есть всего год, чтобы решить этот вопрос.

– Была украдена практически вся наша база данных, чем это грозит, я думаю, вы понимаете, – цитирует ТАСС Попова. – Это начало третьей серии триллера, в которой Россия будет играть главную роль. До 2020 года осталось 26 месяцев, а сколько осталось времени на решение этих вопросов? Максимум 12. Как вы думаете, у нас есть время на раскачку? Я думаю, что нет. Следующие Игры будут летними и мы должны объединиться и двигаться вперед одним фронтом, потому что по-одному нас перещелкают.

Другим претендентом на пост главы ОКР является четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, с 2016 года занимающий пост первого вице-президента ОКР. Выборы в организации состоятся 29 мая.

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