Александр Попов: "В том, что случилось в Пхенчхане, мы виноваты сами"

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов в интервью "СЭ" отметил, что в первую очередь нужно решать внутренние проблемы в спорте, а не искать виноватых на стороне. Напомним, что Попов претендует на пост главы ОКР.

– Как человек, который нес флаг России на церемонии открытия Игр-2004, как вы оцениваете выступления под нейтральным флагом или под флагом МОК?

– Российский флаг я держал, на самом деле, дважды. На Играх-1992 в Барселоне Сан Саныч Карелин нес флаг Объединенной команды с олимпийскими кольцами, а сзади шли мы с флагами республик. Тогда, конечно, ситуация была совсем иной, чем сейчас. В том, что случилось в Пхенчхане, считаю, мы виноваты сами. Мы дали повод, и другие лишь им воспользовались. Если бы у нас в стране, в нашем доме, был порядок, никто не смог бы к нам придраться. Повторюсь, начинать нужно всегда с самих себя, а не с поиска каких-то внешних врагов. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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