Драчевский может стать председателем попечительского совета ФГСР

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут заявил, что в случае своего переизбрания на занимаемый пост бывший глава ФГСР, бывший вице-президент Международной федерации гребли (FISA) Леонид Драчевский может стать председателем попечительского совета организации. Также действующий глава ФГСР отметил, что помимо Министерства спорта РФ есть еще ряд спонсоров, готовых помогать федерации в случае его победы на выборах.

– Мной было сделано предложение Драчевскому стать председателем попечительского совета, – цитирует ТАСС Бута. – Драчевский – известная личность в международном сообществе, бывший вице–президент FISA и бывший президент национальной федерации. В сегодняшней ситуации нам крайне необходимы авторитетные фигуры на международном уровне. Мы провели ряд встреч и обстоятельно обсудили ситуацию и план работы, нами было принято решение вернуться к этому вопросу сразу после выборов.

Основным спонсором федерации является Министерство спорта России, за время моего руководства его инвестиции выросли в несколько раз, и нам удалось сохранить этот уровень, я уже встречался с новым министром Павлом Анатольевичем Колобковым, который отметил положительные результаты работы федерации за время моего руководства. Что касается внебюджетных средств, я против наличия лишь одного крупного спонсора, так как в нашем спорте это зачастую мешает тренерскому штабу сборных работать объективно, по спортивному принципу. Уже есть договоренности с несколькими спонсорами, которые готовы помогать федерации. Об этом можно будет говорить конкретнее после избрания в президенты.