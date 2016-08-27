21:00 | АВТО / МОТО — Мотоспорт

Сироткин опустился на второе место в общем зачете GP2

0
0
0

Француз Пьер Гасли из Prema Racing одержал победу в первой гонке восьмого этапа серии GP2. Вторым стал британец Джордан Кинг из Racing Engineering, а замкнул тройку его соотечественник Алекс Линн из DAMS. Российский гонщик команды ART Grand Prix Сергей Сироткин финишировал лишь 9-м и потерял лидерство в общем зачете. На лидирующую позицию вышел Гасли, который опережает россиянина на 23 очка. Вторая гонка этапа состоится завтра. Также стоит отметить, что другой представитель России, Артем Маркелов из Russian Time, идущий в общем зачете девятым, в сегодняшней гонке финишировал пятым.

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ