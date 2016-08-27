Сироткин опустился на второе место в общем зачете GP2

Француз Пьер Гасли из Prema Racing одержал победу в первой гонке восьмого этапа серии GP2. Вторым стал британец Джордан Кинг из Racing Engineering, а замкнул тройку его соотечественник Алекс Линн из DAMS. Российский гонщик команды ART Grand Prix Сергей Сироткин финишировал лишь 9-м и потерял лидерство в общем зачете. На лидирующую позицию вышел Гасли, который опережает россиянина на 23 очка. Вторая гонка этапа состоится завтра. Также стоит отметить, что другой представитель России, Артем Маркелов из Russian Time, идущий в общем зачете девятым, в сегодняшней гонке финишировал пятым.