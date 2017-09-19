Росси вернулся на трассу спустя 2,5 недели после двойного перелома ноги

Девятикратный чемпион мира Валентино Росси вернулся на трассу спустя две с половиной недели после аварии во время тренировки в Италии, сообщает BBC. В конце прошлого месяца 38-летний гонщик получил двойной перелом ноги, перенес операцию, а 2 сентября был выписан из больницы. В понедельник Росси вернулся на трассу. Ожидается, что на этой неделе будет решено, выступит ли он на "Гран-при Испании" в выходные.

В нынешнем сезоне Росси за шесть гонок до конца чемпионата MotoGP занимает четвертое место в общем зачете.