Марк Маркес стал самым молодым пятикратным победителем MotoGP

25-летний испанец выиграл "Гран-при Японии" и досрочно оформил чемпионский титул в MotoGP.

На сегодняшний день Марк Маркес – амбассадор бренда Tissot – является самым молодым гонщиком в истории, выигравшим семь титулов чемпионата мира во всех классах, включая пять побед чемпионате мира MotoGP всего с шести попыток, и титулы чемпиона мира в категориях Moto2 и 125cc.

В честь знаменитого гонщика была выпущена лимитированная серия часов Tissot T-Race Marc Marquez. Спортивный корпус Tissot T-Race сочетается с элементами дизайна, выполненными в цветовой гамме команды, за которую выступает спортсмен: яркая оранжевая строчка на браслете из черного каучука и оранжевые детали на асфальтно-черном.

Как и для лимитированной серии Tissot T-Race, вдохновением для дизайна часов Tissot T-Race Marc Marquez также послужили детали спортивного мотоцикла. Корпус, защищенный стеклопластиковым кольцом, гравировка знаков запуска и остановки двигателя на кнопках и циферблат со следами протекторов шин – все это указывает на скорость и адреналин гоночных трасс. А безель в виде тормозного диска и инновационный каучуковый браслет с синтетической структурой, напоминающей материал, из которого выполняются гоночные комбинезоны, погружают в атмосферу неповторимого гоночного дня.

Доказательством уникальности этих часов служит официальный логотип Марка Маркеса, нанесенный методом шелкографии на стеклянную заднюю крышку. Это эксклюзивное изделие, произведенное всего в 4999 экземплярах, и представленное в особом подарочном футляре в виде шлема, дизайн которого повторяет дизайн шлема самого Марка, является самым настоящим коллекционным предметом для поклонников мотоциклов и мото-гонок.