Пажно одержал первую победу на овале в Финиксе, Алешин спровоцировал завал

Француз Симон Пажно одержал победу на очередном этапе IndyCar на овале в Финиксе. Это первая в карьере победа действующего чемпиона на трассах такого типа. Его задача облегчилась еще на первом круге, когда некоторые конкуренты выбыли из гонки из-за инцидента, спровоцированного россиянином Михаилом Алешиным. Из-за его разворота случилось столкновение нескольких машин, и борьбу помимо Алешина завершили Макс Чилтон, Марко Андретти, Грэм Рахал и Себастьян Бурдэ.

Таким образом, Пажно вышел в лидеры общего зачета IndyCar, опередив не финишировавшего Бурдэ.