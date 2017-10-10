Оксана Косаченко: "Важно сфокусироваться на том, как помочь россиянам чаще выходить на старт знаковых автоспортивных событий"

Известный автоспортивный менеджер, телекомментатор Оксана Косаченко в преддверии старта Russian Motorsport Forum подчеркнула, что важно сосредоточиться на помощи россиянам выходить на старт знаковых событий. По ее словам, для этого они пригласили на форум руководителей ралли-марафона "Дакар".

– Наша компания отвечает лишь за крошечный кусочек программы в рамках Russian Autosport Show, мы курируем сессию, которая называется "Россия и мировой автомобильный спорт", – сказала Косаченко. – Довольно долго мы с организаторами форума обсуждали тему присутствия на нашей площадке разговоров о главном событии – "Формуле-1". И, как ни странно, пришли к единогласному решению – мы не будем обсуждать ее на форуме.

У серии есть серьезная государственная и финансовая поддержка, а нам важно сфокусироваться на том, как привезти другие международные соревнования, как помочь российским спортсменам чаще выходить на старт знаковых автоспортивных событий. Поэтому на Форум мы пригласили руководителей, пожалуй, самого известного ралли-марафона "Дакар", где успешно выступали российские пилоты. С ними мы поговорим о том, как создать комфортные условия для массового возвращения россиян на "Дакар".

Кроме этого, на Форум приедут промоутеры наиболее демократичного кузовного чемпионата TCR, о возвращении которого на наши трассы мы также будем говорить 13 октября. Эта серия уже дважды бывала в России в 2015 и 2016 годах, чемпионат молодой и России имеет смысл интегрироваться в него прямо сейчас. В текущем сезоне ТСR к нам не приехал, сменив сочинскую прописку на трассу под Тбилиси.

Вот вместе с организаторами чемпионата мы попробуем разобраться, что надо сделать, чтобы яркие гонки ТСR на постоянной основе проводились в России. Тем более, что у нас с успехом проводится национальный чемпионат. На нашу сессию мы приглашаем к открытому диалогу команды, спортсменов, спонсоров и автопроизводителей.