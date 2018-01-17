Эдуард Николаев: "В какой-то момент я думал, что "Дакар" для нашего экипажа закончился"

Пилот экипажа российской команды "Камаз-мастер" Эдуард Николаев во время 10-го этапа ралли-марафона "Дакар" столкнулся с поломкой переднего редуктора машины. Он думал, что для его экипажа гонка закончена. Его экипаж финишировал четвертым, однако это не помешало остаться на первом месте в общем зачете.

- У нас сегодня была очень серьезная поломка переднего редуктора, и в какой-то момент я уже думал, что "Дакар" для нашего экипажа закончился, - сказал Николаев в интервью пресс-службе "Камаз-мастер". - К счастью, наш механик Владимир Рыбаков подсказал, что нужно включить переднюю межколесную блокировку, может быть это спасет редуктор от окончательного разрушения. Это помогло, хотя с включенной блокировкой, конечно, не тот темп, ехали по звукам. Машина не попадала в повороты, зацепили два колеса об камень.