Эдуард Николаев: "Около 2-х минут потеряли в воронке, но не попасть в нее было трудно"

Российский пилот "КАМАЗ-Мастер" Эдуард Николаев после победы на втором этапе "Дакара-2018" в зачете грузовиков рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться. Его экипаж преодолел дистанцию длиной 267 км за 3 часа 24 минуты 23 секунды.

- После старта догнали стоявшего ван ден Бринка. Непонятно из-за чего он стоял – возможно разбортировался, - цитирует пресс-служба "КАМАЗ-Мастер" Николаева. - Почти до 100-го километра были пески. Не сказать, что непреодолимые. Скорее на бдительность. Дюны кривые, косые: важно не допустить ошибку, вовремя давление отрегулировать, вовремя нужную передачу включить. Попали в большую воронку. Не заметили сразу – все сливается в песках. Так что трудно было не попасть в нее. Выехали из нее с третьего раза. Структура песка своеобразная. Низина жесткая, а отвесы воронки – надутый пухляк. Здесь мы около 2-х минут потеряли. Потом нагнали Лопрайса. Как раз дюны начали чередоваться с жесткими участками. В дюнах мы Лопрайса догоняли, а на жестких дорогах он ехал быстро и подрезками-подрезками догонял нас. Перед финишем была небольшая заминка с взятием навигационной точки.