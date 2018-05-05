Алонсо стартует с первого места в гонке "6 часов Спа"

Экипаж "Тойоты" с действующим пилотом "Формулы-1" Фернандо Алонсо, а также Кадзуки Накаджимой и Себастьяном Буэми стартует в гонке "6 часов Спа" с первого места. Они переместились на первую позицию после дисквалификации другой "Тойоты" Майкла Конвэя, Камуи Кобаяси и Хосе Марии Лопеса. Они показали лучшее время в квалификации, но не прошли технический контроль из-за неправильной маркировки топливного насоса.

Отметим, что дисквалификация лидеров, которые будут стартовать с пит-лейна, переместила экипаж SMP Racing в составе Михаила Алешина и Виталия Петрова на четвертое место на старте. Гонка в Спа откроет сезон чемпионата мира WEC.