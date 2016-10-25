Кутюр потратил 500 тысяч долларов на суды с UFC ради боя с Емельяненко

Известный боец ММА Рэнди Кутюр сообщил, что потратил на суды с UFC 500 тысяч долларов, чтобы расторгнуть контракт с UFC и иметь возможность провести бой с Федором Емельяненко.

– Я прекратил спор с UFC, потому что мне исполнилось 45 лет, – цитирует Кутюра MMA Junkie. – Они же могли тянуть дело сколько угодно долго. Они просто могли обанкротить меня. К тому моменту я уже потратил 500 тысяч долларов, чтобы уйти от них и иметь возможность организовать самый большой бой на тот момент.

Обычно, когда вы объявляете о завершении карьеры, то ваш контракт замораживается. Если вы решите вернуться, а по контракту у вас оставалось два боя, то вы обязаны их провести.