Бувайсар Сайтиев: "Высказывания Емельяненко выглядят недостойными"

Депутат Госдумы РФ, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев назвал "непонятными и недостойными" высказывания президента Союза ММА России Федора Емельяненко по поводу проведения детских поединков в Грозном. Ранее Емельяненко раскритиковал турнир в Грозном, в рамках которого были проведены показательные бои с участием детей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Приводим полностью заявление Сайтиева, опубликованное на его странице в Instagram:
Дорогие друзья! Я, как и все многочисленные друзья и болельщики бойцового клуба "Ахмат" по всему миру, выражаю свое недовольство непонятными и недостойными комментариями президента Федерации ММА России Федора Емельяненко относительно показательных поединков с участием сыновей Главы ЧР Рамзана Ахматовича Кадырова.
Ахмат, Эли, Адам и их соперники продемонстрировали все самые лучшие качества, которые спорт воспитывает в человеке, мужчине! Тем самым привлекая в ряды спортивной молодежи тысячи своих сверстников, что и является главной задачей таких турниров. Эти молодые люди, которые в столь юном возрасте находятся под огромным грузом ответственности, как внуки первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова, своей воспитанностью и усердием заслужили любовь и уважение всего чеченского общества!
Рамзан Ахматович систематически и повсеместно поддерживает развитие спорта! В республике проводятся крупнейшие спортивные мероприятия. Вместо того, чтобы приехать хоть один раз в Грозный, поздравить руководство клуба "Ахмат" с блестяще проведенным мероприятием, на проведение которого клуб вкладывает немалые средства, эти непонятные высказывания выглядят провокационно и недостойно. Я уверен, Федор осознал это и сожалеет.
Уровень профессионализма тренерского состава и всего персонала клуба "АХМАТ" – один из высочайших в мире! Речи о том, чтобы ребенок получил травму, не может быть. А руководству ММА России нужно приезжать и принимать участие в спортивной жизни одного из лучших клубов в мире.
Дорогие друзья! Я как и все многочисленные друзья и болельщики бойцового клуба "Ахмат" ,по всему миру ,выражаю своё не довольство,не понятными и не достойными комментариями,президента Федерации ММА России Фёдора Емельяненко ,относительно показательных поединков с участием сыновей Главы ЧР Рамзана Ахматовича Кадырова. Ахмат, Эли,Адам и их соперники продемонстрировали все самые лучшие качества, которые спорт воспитывает в человеке, мужчине! Тем самым привлекая в ряды спортивной молодежи тысячи своих сверстников, что и является главной задачей таких турниров.Эти молодые люди ,которые в столь юном возрасте ,находятся под огромным грузом ответственности,как внуки первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова(дала г1азот к1обал дойл) своей воспитанностью и усердием заслужили любовь и уважение всего чеченского общества! Рамзан Ахматович систематически и повсеместно поддерживает развитие спорта!В республике проводятся крупнейшие спортивные мероприятия!Вместо того,что бы приехать хоть один раз в Грозный,поздравить руководство клуба "Ахмат" с блестяще проведённым мероприятием,на проведение которого клуб вкладывает не малые средства.Эти не понятные высказывания,выглядят провокационно и не достойно. Я уверен Фёдор осознал это и сожалеет.А уровень профессионализма тренерского состава и всего персонала клуба "АХМАТ"один из высочайших в мире! Речи о том чтобы ребёнок получил травму не может быть. А руководству ММА России нужно приезжать и принимать участие в спортивной жизни одного из лучших клубов в мире!"АХМАТ"#ахмат👍 #кадыров #висмурадов
DIMDIM
друзья, куда деваются мозги, когда садишься в кресло депутата ГД ?
18:52
Солёный
Они все по одной бумажке, что-ли, или пластинка заела? Им про Фому, они - про Ерему. Им про то, что нельзя детские бои без правил проводить, они - какой Кадыров, хороший...
18:52
Пряслин
outz, пусть. Но только в своей стране, своим детям и за свой счет.
18:46
rad19
Сайтиев великий спортсмен , это не отнять , а вот житейской мудрости ноль , тем более странно слышать от депутата Думы такие высказывания. Проснитесь , дети гор , на дворе 21 век , а вы ведёте себя как средневековый князьки , а где личная скромность , ну да , вам такое неведомо.... подумайте на досуге и дело тут далеко не в детях , хотя это самый главный вопрос , а есть ещё и кодекс поведения , а не вседозволенность что возвращает вас в средневековье..
18:36
outz
Фёдор ошибся в том, что попытался сказать детям гор, как им надо жить. Не надо примерять на дикарей цивилизованные понятия. Пусть хоть всем своим детям головы с малолетства отобьют, если им нравится, нам-то что за дело?
18:22