Бувайсар Сайтиев: "Высказывания Емельяненко выглядят недостойными"

Депутат Госдумы РФ, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев назвал "непонятными и недостойными" высказывания президента Союза ММА России Федора Емельяненко по поводу проведения детских поединков в Грозном. Ранее Емельяненко раскритиковал турнир в Грозном, в рамках которого были проведены показательные бои с участием детей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Приводим полностью заявление Сайтиева, опубликованное на его странице в Instagram:

Дорогие друзья! Я, как и все многочисленные друзья и болельщики бойцового клуба "Ахмат" по всему миру, выражаю свое недовольство непонятными и недостойными комментариями президента Федерации ММА России Федора Емельяненко относительно показательных поединков с участием сыновей Главы ЧР Рамзана Ахматовича Кадырова.



Ахмат, Эли, Адам и их соперники продемонстрировали все самые лучшие качества, которые спорт воспитывает в человеке, мужчине! Тем самым привлекая в ряды спортивной молодежи тысячи своих сверстников, что и является главной задачей таких турниров. Эти молодые люди, которые в столь юном возрасте находятся под огромным грузом ответственности, как внуки первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова, своей воспитанностью и усердием заслужили любовь и уважение всего чеченского общества!



Рамзан Ахматович систематически и повсеместно поддерживает развитие спорта! В республике проводятся крупнейшие спортивные мероприятия. Вместо того, чтобы приехать хоть один раз в Грозный, поздравить руководство клуба "Ахмат" с блестяще проведенным мероприятием, на проведение которого клуб вкладывает немалые средства, эти непонятные высказывания выглядят провокационно и недостойно. Я уверен, Федор осознал это и сожалеет.



Уровень профессионализма тренерского состава и всего персонала клуба "АХМАТ" – один из высочайших в мире! Речи о том, чтобы ребенок получил травму, не может быть. А руководству ММА России нужно приезжать и принимать участие в спортивной жизни одного из лучших клубов в мире.