Александр Емельяненко: "Годы надо мной не властны"

Российский боец Александр Емельяненко после победного поединка с бразильцем Жеронимо дос Сантосом подвел итоги встречи и отметил, что планирует вновь выйти на ковер в декабре. Напомним, судья остановил поединок через 35 секунд после его начала. Бразилец, недовольный этим решением, покинул ринг, не дожидаясь объявления результата.

- Ожидали такой быстрой победы?

- Это так со стороны кажется, что быстро. А за каждым боем стоит огромный труд, большая подготовка, которая не видна со стороны. Ты тренируешься, работаешь в зале. Это со стороны только быстро. Я же не на диване лежал и пирожки ел.

- И все же 36 секунд всего длился бой. Не хотелось, чтобы было подольше?

- Каждый боец хочет завершить поединок быстрее. Нокаутом или удушающий провести. Тем более мы же в тяжелом весе, тут каждый удар может стать последним. Видели, какие плюхи в меня летели. Попади Сантос - и голова бы улетела вместе с его рукой.

- 38-летний Александр Поветкин сказал, что чувствует себя на 25 лет. А 36-летний Емельяненко?

- Время надо мной не властно.

- Когда планируете следующий бой?

- Думаю, в декабре. У меня был контракт на один бой с "Ахматом". Сейчас все обсудим. Но мы остались довольны сотрудничеством, не хочется ничего менять.

- В чем, как считаете, вам нужно прибавлять?

- Да во всем. Сейчас вот попрошу жену "тянуть" меня. В растяжение нужно добавить. Будем тянуться после тренировок, дома.

- Где будете готовиться? Может, планируете провести где-то сбор?

- Я к этому бою готовился в Москве. Буду и дальше тренироваться тут. (Дмитрий ГИРИН)