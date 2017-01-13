UFC подтвердил бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном

UFC официально подтвердил информацию о том, что 4 марта на турнире UFC 209 состоится поединок за титул временного чемпиона между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Ранее появилась информация, что поединок может сорваться из-за разногласий с американским бойцом по сумме гонорара.

28-летний Нурмагомедов одержал победы во всех своих 24-х боях, а 32-летний Фергюсон имеет 3 поражения в 25 поединках.