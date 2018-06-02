UFC планирует провести в России минимум два турнира в 2019-2020 годах

Руководство UFC планирует провести в России как минимум по одному турниру в 2019 и 2020 годах. Об этом сообщил старший вице-президент UFC Дэвид Шоу.

– Наше сотрудничество с Россией не ограничивается одним турниром в 2018 году, мы запланировали работу на этом рынке на долгосрочную перспективу, – цитирует ТАСС Шоу. – Именно поэтому мы открываем офис в России, именно поэтому мы назначили руководителя по российскому рынку (Андрея Громковского). Мы планируем провести минимум два турнира в период 2019-2020 годов. У нас серьезная стратегия для работы в России, где у UFC много фанатов.

Первый в истории турнир UFC в России пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе "Олимпийский". В главном поединке турнира встретятся россиянин Алексей Олейник и новозеландец Марк Хант. Планируется, что вместимость трибун составит 17 тысяч человек.