Тренер: "Хабиб готов биться с Макгрегором в любое время"

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов сказал, что его сын готов провести бой с Конором Макгрегором. 10 июня глава промоушена Дана Уайт анонсировал поединок между россиянином и ирландцем, он может пройти осенью 2018 года в Нью-Йорке или Лас-Вегасе.

– Дана Уайт хочет видеть бой Хабиба с Конором, – цитирует "Р-Спорт" Нурмагомедова-старшего. – Нам, честно говоря, все равно, с кем биться – кого из бойцов даст UFC, с тем мы и будем. У нас есть чемпионский пояс, и мы ждем соперника. Для нас удобно любое время – для того, чтобы встретиться с Макгрегором. Думаю, что бой с Макгрегором может пройти осенью в США.

Рамадан (священный для мусульман месяц поста. – Прим. "СЭ") завершился, и сейчас Хабиб очень серьезно пашет на тренировках. А вскоре мы поедем на следующий тренировочный сбор, который пройдет в горах.

Бой Хабиба и Конора скоро будет. Так говорят в UFC