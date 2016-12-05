Суперкубок России по ММА пройдет 9 декабря во Владивостоке

9 декабря Владивосток примет Суперкубок России по ММА-2016 – один из главных турниров, проходящих под эгидой Союза ММА России, сообщает пресс-служба организации. Соревнования примет "Фетисов Арена". Победители Кубка России и победители национального чемпионата оспорят право называться лучшими бойцами года. В каждой весовой категории семь чемпионов России будут противостоять семи победителям Кубка России 2016 года.

– Суперкубок России по ММА – это итоговое событие спортивного года в смешанных боевых единоборствах, – отметил президент Союза ММА России Федор Емельяненко. – Именно здесь состоятся бои чемпионов России против обладателей Кубка России! Этот турнир выявит самых сильных спортсменов. Я очень рад, что турнир пройдет на Дальнем Востоке – этот регион славится своими спортсменами и имеет свою богатую историю.

Также в этот вечер на "Фетисов Арене" пройдут профессиональные поединки. Уверен, что все бои никого не оставят равнодушными. Приглашаю зрителей прийти и поболеть за полюбившихся спортсменов и оценить красоту нашего вида спорта!

Состав участников Суперкубка:

до 61,2 кг: Касумов Касум (Чеченская республика) чемпион Европы по ММА, призер чемпионата России – Амаев Рамазан (Московская обл.) победитель Кубка России по ММА;

до 65,8 кг: Казиханов Муса (Московская обл.) призер чемпионата России по ММА – Курбанов Рашид (Астраханская обл.) победитель Кубка России по ММА;

до 70,3 кг: Зайнуков Артур (Республика Дагестан) призер Кубка России по ММА,.победитель Кубка Москвы по ММА – Богатов Роман (Оренбургская обл) победитель Кубка России по ММА;

до 77,1 кг: Расулов Алибег (Республика Дагестан) чемпион мира по ММА, чемпион России по ММА – Ахмедов Юнус (Краснодарский край) призер Кубка России по ММА;

до 84 кг: Абдулаев Шамиль (Москва) чемпион Европы по ММА, чемпион России по ММА – Абдулбеков Мурад (Астраханская обл) победитель Кубка России по ММА;

до 93 кг: Шахрудинов Магомед (Ленинградская обл) чемпион Европы по ММА, призер чемпионата России по ММА) – Ярогиев Магомедхан (Краснодарский край) победитель Кубка России по ММА);

свыше 93 кг: Исагаджиев Амирхан (Москва) чемпион мира по ММА, чемпион России по ММА – Сакаев Георгий (Московская обл.) победитель Кубка России по ММА.