Стивен Сигал наградил паралимпийца Бурлакова

Известный мастер боевых искусств и голливудский киноактер Стивен Сигал на торжественной церемонии в Москве наградил лауреата национальной премии "Золотой пояс", чемпиона мира по паралимпийскому каратэ россиянина Сергея Бурлакова.

Награждение лауреатов XII ежегодной премии, присуждаемой Российским союзом боевых искусств, состоялось в четверг в Государственном Кремлевском дворце. Бурлаков победил в номинации "За волю к победе". Напомним, что Сигал имеет российское гражданство.

- Это не просто спортсмен-каратист, это человек с большой буквы, - цитирует "Р-Спорт" Сигала. - Это великолепный пример настоящего бойца. Боевые искусства объединяют нас всех в одной большой семье. Занятия помогают нам не только совершенствоваться физически, но и воспитывают волю к победе.

Основная задача боевых искусств - защищать свою семью, своих детей, своих родных и, конечно, делать наш мир лучше.

- Учитель продолжается в своих учениках. Спасибо всем, кто мне помогал в жизни, - отметил Бурлаков после получения награды.