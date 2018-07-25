СМИ: Макгрегор признает свою вину за нападение на автобус Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор все-таки пойдет на сделку с прокурорами и признает свою вину в отношении его дела в штате Нью-Йорк, утверждает USA Today. Это избавит его от тюремного заключения, а также снимет два обвинения.

Напомним, весной ирландец напал на автобус, в котором находились бойцы промоушена, в том числе и россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Изначально за такое поведение Макгрегору грозили тюремный срок до семи лет, а также депортация из США без права последующего возвращения. Адвокаты ирландца ранее добились того, что дело было переквалифицировано в "мелкое правонарушение".

Очередное судебное заседание пройдет завтра. Если стороны договорятся, то Макгрегор сможет снова сосредоточится на выступлениях.

Добавим, что 21 июля Нурмагомедов заявил, что до конца года он должен провести бой с Макгрегором. Потенциальными датами проведения поединка действующий чемпион UFC в легком весе назвал 6 октября и 30 декабря.