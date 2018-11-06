СМИ: Махачев не будет исключен из UFC и проведет бой с Тринальдо

Боец MMA Ислам Махачев не будет исключен из UFC и в январе проведет бой с французом Франсиско Тринальдо, информирует MMAjunkie.

Махачев участвовал в потасовке после боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Изначально шли разговоры о том, что боец больше никогда не появился в восьмиугольнике. Однако согласно изданию, Махачев не будет исключен из организации.

27-летний спортсмен, который потерпел всего одно поражение (16-1 ММА, 5-1 UFC) проведет бой с французом Тринальдо (23-6 ММА, 13-5 UFC) в рамках UFC 233 в январе 2019 года в Калифорнии.