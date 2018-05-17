Шлеменко назвал Тактарова предателем за рекламу алкоголя

Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко раскритиковал бывшего бойца ММА Олега Тактарова за участие в рекламе алкогольной продукции. Отметим, что 33-летний Шлеменко возглавляет движение "Новый поток", которое борется с вредными привычками. Шлеменко на видео, опубликованным в YouTube назвал пиво помойным пойлом, вылил его на газон и раздавил банку с изображением Тактарова.

- Вчера мне один товарищ прислал фотографию, и я удивился. Пошел в магазин, чтобы удостовериться. Смотрите, что я увидел (показывает банку с изображением Тактарова), - отметил Шлеменко. - Таких людей я считаю предателями своего народа. Против нас ведется необъявленная алкогольная война. Согласно статистике, например, в 90-е годы от этого умирало более миллиона человек в год.

Благодаря этому пойлу пропадали с карты России целые деревни. Да, это уважаемый человек. Да, дрался. Да, делал многое для страны. Но нужно смотреть на то, что делает сейчас. Мы видим крепкое пиво. На упаковке – крепкий парень. Так кому это адресовано? Предполагаю, что сегменту спортсменов. Мол, крепкие парни, пейте крепкое пиво.

Это расстраивает меня, но я считаю, что на этой необъявленной войне мы должно жестко пресекать такую рекламу. А что мы сделаем с этой банкой пива? Во-первых, выльем это помоечное пойло. Ну и самое главное (кладет банку на землю)... Где тут лицо этого деятеля? (давит банку ногой). Ребят, всем здорового духа. Оставайтесь трезвыми и здоровыми.