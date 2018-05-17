Шлеменко назвал Тактарова предателем за рекламу алкоголя

Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко раскритиковал бывшего бойца ММА Олега Тактарова за участие в рекламе алкогольной продукции. Отметим, что 33-летний Шлеменко возглавляет движение "Новый поток", которое борется с вредными привычками. Шлеменко на видео, опубликованным в YouTube назвал пиво помойным пойлом, вылил его на газон и раздавил банку с изображением Тактарова.
- Вчера мне один товарищ прислал фотографию, и я удивился. Пошел в магазин, чтобы удостовериться. Смотрите, что я увидел (показывает банку с изображением Тактарова), - отметил Шлеменко. - Таких людей я считаю предателями своего народа. Против нас ведется необъявленная алкогольная война. Согласно статистике, например, в 90-е годы от этого умирало более миллиона человек в год.
Благодаря этому пойлу пропадали с карты России целые деревни. Да, это уважаемый человек. Да, дрался. Да, делал многое для страны. Но нужно смотреть на то, что делает сейчас. Мы видим крепкое пиво. На упаковке – крепкий парень. Так кому это адресовано? Предполагаю, что сегменту спортсменов. Мол, крепкие парни, пейте крепкое пиво.
Это расстраивает меня, но я считаю, что на этой необъявленной войне мы должно жестко пресекать такую рекламу. А что мы сделаем с этой банкой пива? Во-первых, выльем это помоечное пойло. Ну и самое главное (кладет банку на землю)... Где тут лицо этого деятеля? (давит банку ногой). Ребят, всем здорового духа. Оставайтесь трезвыми и здоровыми.
nickle
За Арсеналий с децтва!)) nickle Тяжело тебе, Уася, без пивасика живётся?)) Жизнь алканафтов у всех одинаковая!)) И недолгая!)) а ты вечно жить будешь? бери уроки русского алканафтов через "в" пишется, не говоря про "о"
23:15
бронепоезд
За Арсеналий с децтва!)) Чмока тебя так прёт от победы Макдака в хоккее или от обиды,что Шарапова выйграла а?
23:05
За Арсеналий с децтва!))
nickle Тяжело тебе, Уася, без пивасика живётся?)) Жизнь алканафтов у всех одинаковая!)) И недолгая!))
23:03
гаттузо туп
А так-то Шлеменко рдом с Тактаровым как боец не стоял.Это"деятель" этому "Шторму" недаделанному и щас головенку оторвет на раз.
23:01
ion
Впервые в жизни создание Матюгальника сказало что-то разумное)))
23:01
nickle
За Арсеналий с децтва!)) так езжай в Чечню, посмотрим, каким здоровым будешь, может, даже, как руки-базуки
23:00
nickle
За Арсеналий с децтва!)) нормальный людь, иди русский поучи за 5000 в час
22:53
За Арсеналий с децтва!))
В Чечне и вообще на Кавказе алкоголь практически не употребляют... и самые здоровые люди оттуда! Надо с них брать пример всем русским и учиться трезвому образу жизни!
22:51
За Арсеналий с децтва!))
Всё правильно! Алкоголь и сигареты надо запретить полностью!) А для начала повысить цены надо! Нормальные люди могут обходиться в жизни без этой дряни!
22:47
nickle
движение "Новый поток", которое борется с вредными привычками --- кстати, трико в носки заправлять - вредная привычка?
22:31
nickle
или взорвать все алкозаводы, Шлеменко, вперед!
22:28
nickle
а еще можно пойти в ближайший супермаркет и разбить все полки с алкоголем, слабо?
22:26
nickle
сколько же у нас дебилов? Кузя из Универа - самый умный из них
22:23