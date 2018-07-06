Сергей Харитонов: "В тяжелом весе Кормье будет еще опаснее"

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов дал прогноз на предстоящий бой за пояс в тяжелом весе между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье.

- На мой взгляд, шансы 50 на 50, - сказал Харитонов. - Пусть все и считают фаворитом Миочича, однако я думаю, что Кормье может удивить. Он прекрасный борец и я предполагаю, что Даниэль может сделать грамотный перевод в партер и там добить своего соперника. Если говорить про Стипе, то, конечно, он фаворит. Он очень опытный и сейчас находится на пике формы. Кормье немного постарел, но он был очень опасен в полутяжелом весе, а в тяжелом, я считаю, будет еще опаснее. Поэтому, на мой взгляд, Кормье способен победить действующего чемпиона в очень интересном бою.

Напомним, бой между чемпионом-тяжеловесом Стипе Миочичем и обладающим титулом в полутяжелом весе Дэниэлом Кормье состоится в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 226. (Петр ГРИГОРЕНКО)

Бой пройдет в ночь с 7 на 8 июля в Лас-Вегасе (Невада, США) в рамках турнира UFC 226.