Сергей Харитонов: "У Макгрегора практически нет шансов против Хабиба"

Известный российский боец ММА Сергей Харитонов заявил, что у Конора Макгрегора практически нет шансов в бою против Хабиба Нурмагомедова. Напомним, что бой между Макгрегором и Нурмагомедовым состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC229.

– Считаю, что Хабиб явный фаворит в этом бою, – сказал Харитонов. – Переживать буду, конечно, за него, и считаю, что у Макгрегора шансов практически нет. У Конора застой, он практически два года не дрался, а работал на пиар. Хабиб же все это время тренировался. Если бы этот бой был два года назад, я бы сказал, что шансы 60 на 40 в пользу Нурмагомедова, а сейчас 90 на 10 в его пользу. (Петр ГРИГОРЕНКО)