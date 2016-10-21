Российский боец, критиковавший Емельяненко, дисквалифицирован за мельдоний

Российский боец Абдул-Керим Эдилов дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление мельдония, сообщает официальный сайт USADA. Положительный допинг-тест взят у него 7 января, сам боец признался, что употреблял препарат в качестве лекарства, но уже после 1 января, когда мельдоний был запрещен. Эдилов, таким образом, не получил терапевтическое исключение на запрещенное вещество.

Дисквалификация Эдилова будет отсчитываться с 7 января 2016 года и истечет, таким образом, в начале апреля 2017 года.

Отметим, что Эдилов недавно раскритиковал главу ММА Федора Емельяненко, высказавшегося против проведения боев ММА среди детей. После слов Эдилова, сказавшего, что Емельяненко "не стоит лезть, куда не просят", бойца вызвал на бой украинец Никита Крылов. Эдилов принял его вызов.