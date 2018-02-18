Россиянин Денис Гольцов проведет бой против болгарина Атанаса Джамбазова

25 февраля российский супертяжеловес Денис Гольцов проведет бой против болгарского бойца Атанаса Джамбазова. Поединок пройдет в Екатеринбурге и станет вторым главным событием на турнире Russian Cagefighting Championship.

Денис Гольцов: "После поражения у меня одна сверхзадача – вернуться на победную серию (примечание, с 2012 по 2017 года Гольцов удерживал победную серию из 14 боев). Досаднее всего было сойти с нее. Достаточно хороший и долгий путь прошли, чтобы этого достичь. Ценность каждого нового боя была не в титуле или поясе, а в том, что с каждым новым выступлением я еще больше хотел оставаться непобежденным".