Отец Нурмагомедова собирается подать заявление на американскую визу и посетить бой сына

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов намерен подать документы на визу США и посетить бой сына, который состоится в этом ноябре. Его виза была аннулирована в 2016 году.

– Я буду подавать заявление на визу, может быть дадут, – цитирует ТАСС Нурмагомедова-старшего. – Есть бойцы, которым на третий-четвертый раз только визу давали. Так что пробовать еще обязательно буду.

Как ранее сообщал менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов, команда спортсмена планирует провести бой против Конора Макгрегора. При этом, конкретных переговоров с ирландским бойцом нет.