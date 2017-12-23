Отец Нурмагомедова: "Визу США мне аннулирования из-за российского флага"

Отец и тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что он не сможет посетить поединок сына против бразильца Эдсона Барбозы, который пройдет в Лас-Вегасе. По его словам, власти США аннулировали его трехлетнюю визу.
- У меня была виза на три года, - сказал в интервью 8news Нурмагомедов-старший. - Почему разрешают ходить с флагами полякам, литовцам, людям из других стран... а мне, гражданину великой державы - непозволительно?! Думаю, это из-за флага.
Я что, преступник? Уголовник? Чем я не подхожу, я был в Америке два раза и не нарушил ни одного пункта закона. Единственное, я люблю свою страну больше, чем они.
Почему они должны меня не пускать? Я всю жизнь на тренерской работе - ни разведчик, ни потомственный чекист, ни кто-то еще. Работал в сельском хозяйстве, в культуре, в туризме. Почему я не подхожу? Я несу какую-то опасность их стране?
30 марта 2016 года меня сняли с рейса в Шереметьеве. Я уже проходил регистрацию, сдал багаж. Мне сказали: "Вас приглашают к консулу Америки". Меня сняли с рейса, посоветовали купить билет через два дня - я купил. Пошел на собеседование в посольство. Они говорят: "Подождите консула". Потом мне аккуратно написали CANCELED (отменено. - Прим. "СЭ").
Напомним, бой в рамках UFC 219 между Нурмагомедовым и Барбозой состоится в ночь на 31 декабря.
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?time_continue=811&v=Jg6i66KQB1Q
Основной
вообще то буум прикололся. Ну а на счет великой, то даааа. Половина страны топит углем и ходит в деревянные нужники, при пенсии 8-12 ТЫЩЩЩЩ-)
09:11
Алек...
Boooom , сам то понял , что написал? Конечно лучше как России , приежай , реж , насилуй , убивай. п.с. если ты чист , никогда не возникнет проблем с визой в Штаты. Сам 4 раза делал визу , все быстро , четко.
02:11
Boooom
Проклятые американцы, да как они смеют решать кого хотя видеть у себя в стране, а кого не хотят.
17:39 23 декабря