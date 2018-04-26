Команда Нурмагомедова хочет в ноябре провести бой против Макгрегора

Команда чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова планирует провести бой против ирландца Конора Макгрегора в ноябре в США. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

– Конкретных переговоров с Макгрегором нет, – цитирует ТАСС Магомедова. – Пока у нас план, чтобы Хабиб подрался с ним в ноябре.

Напомним, что в ночь на 8 апреля в Нью-Йорке перед боем Нурмагомедова с американцем Элом Яквинтой за титул чемпиона UFC в легком весе Макгрегор напал на автобус, в котором находились бойцы организации, в том числе и Хабиб. После этого ирландца арестовали, но затем отпустили под залог.

На счету Нурмагомедова 25 побед и ни одного поражения. Макгрегор в поединках по правилам ММА одержал 21 победу и потерпел три поражения.