Нурмагомедов проведет следующий бой в апреле 2018 года

Менеджер россиянина Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал о дальнейших планах бойца. По его словам, следующий поединок он проведет в апреле следующего года.

Ранее Нурмагомедов единогласным решением судей победил бразильца Эдсона Барбозу на турнире UFC 219, который прошел в Лас-Вегасе.

- Бой с Фергюсоном не подтвержден. Мы ориентируемся на то, что следующий бой Хабиб проведет в апреле, - цитирует ТАСС Магомедова. - Хабиб отлично себя чувствует, он не получил повреждений. Он готов еще один бой провести прямо сейчас, он отлично готов.

После боя Нурмагомедов сказал, что готов к бою против Конора Макгрегора и Тони Фергюсона. Напомним, титул временного чемпиона в этой весовой категории принадлежит Фергюсону. Нурмагомедов должен был провести поединок с американцем 5 марта, однако за несколько часов до взвешивания россиянин был госпитализирован из-за процедуры сгонки веса.