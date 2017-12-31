08:13 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Нурмагомедов победил Барбозу

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Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил бразильца Эдсона Барбозу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 219, который прошел в Лас-Вегасе. Все судьи отдали победу Нурмагомедову. Отметим, это первый поединок россиянина в 2017 году.

Этот бой для Нурмагомедова стал 25-м по счету, во всех он одержал победу. Предыдущий поединок состоялся 12 ноября 2016 года против американца Майкла Джонсона. На счету Барбозы 19 побед и 5 поражений.

Напомним, титул временного чемпиона в этой весовой категории принадлежит Тони Фергюсону. Нурмагомедов должен был провести поединок с американцем 5 марта, однако за несколько часов до взвешивания россиянин был госпитализирован из-за процедуры сгонки веса. 

Трансляция боя Нурмагомедов - Барбоза

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
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Хрю-хрю

А наш местный дурачок ЧМОка (Бней Иуда) никак не успокоится.

09:56

Жорик Вартанов

кедрнедр1994 Команда Хабиба работает просто великолепно Прошли те времена когда наших незакаленных, еще не опытных бойцов бросали под топовых бойцов______ у Феди научился, тот вообще UFC стороной обходил

09:43

кедрнедр1994

Команда Хабиба работает просто великолепно Прошли те времена когда наших незакаленных, еще не опытных бойцов бросали под топовых бойцов. Хабиб очень умный и хитрый боец и он правильно делает что не выходит на ринг когда понимает что он либо не готов к бою (из за травм) либо на данный момент слабее соперника. И это в мире UFC нормальное поведение.

09:28

Бней Иегуда

овцепас сам будет таким же мешком в бою с Тони.)) Если, конечно, опять не струсит и не соскочит с боя, как в прошлый раз.)) понтов было много, а как до дела дошло...)

09:11

Основной

21 век, выходить на бой с убитым животным на голове...

09:10

кедрнедр1994

После трех раундов барбоза действительно стал мешком, такое чувство что он легко отделался(или обделался)

09:07

.BattleFish.

смока в своем репертуаре)))

09:01

achuburov

так меня радуют эти "у мешка выиграл"))))

08:55

echo2011

Отметим,что Нурмагомедов провел одновременно два боя в этом году-первый и последний.

08:51

кедрнедр1994

на разогреве у Сайборг-Холм, о чём тут ещё говорить?)) Да ради таких побед можно не раз быть на разогреве у таких девушек я бы и сам непрочь быть у них на разогреве)))

08:41

Бек_07_15_65

Барбоза мешок? Да вам лечиться надо. Тому же Тони он знатно в будку настучал, чего сегодня и близко не было

08:35

Бней Иегуда

на разогреве у Сайборг-Холм, о чём тут ещё говорить?))

08:32

Бней Иегуда

У мешка выиграл.) Против Фергюсона и Коннора шансов нет.)

08:31

inout

Выносливый бразил. Мужика включил и упирался.

08:24

.BattleFish.

Вынос в одну калитку!

08:20

Бек_07_15_65

Не победил, а просто уничтожил

08:19