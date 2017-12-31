Нурмагомедов победил Барбозу

Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил бразильца Эдсона Барбозу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 219, который прошел в Лас-Вегасе. Все судьи отдали победу Нурмагомедову. Отметим, это первый поединок россиянина в 2017 году.
Этот бой для Нурмагомедова стал 25-м по счету, во всех он одержал победу. Предыдущий поединок состоялся 12 ноября 2016 года против американца Майкла Джонсона. На счету Барбозы 19 побед и 5 поражений.
Напомним, титул временного чемпиона в этой весовой категории принадлежит Тони Фергюсону. Нурмагомедов должен был провести поединок с американцем 5 марта, однако за несколько часов до взвешивания россиянин был госпитализирован из-за процедуры сгонки веса.
Barboza lands a spinning heel kick, but @TeamKhabib walks through it.– UFC (@ufc) 31 декабря 2017 г.
Barboza throws it again, and Khabib ducks under. 😳 #UFC219 pic.twitter.com/X93wI9235q
30-25 x2 and 30-24 😳– UFC (@ufc) 31 декабря 2017 г.
GOODNESS GRACIOUS #UFC219 @TeamKhabib pic.twitter.com/JlvNigRVmQ
Хрю-хрю
А наш местный дурачок ЧМОка (Бней Иуда) никак не успокоится.
09:56
Жорик Вартанов
кедрнедр1994 Команда Хабиба работает просто великолепно Прошли те времена когда наших незакаленных, еще не опытных бойцов бросали под топовых бойцов______ у Феди научился, тот вообще UFC стороной обходил
09:43
кедрнедр1994
Команда Хабиба работает просто великолепно Прошли те времена когда наших незакаленных, еще не опытных бойцов бросали под топовых бойцов. Хабиб очень умный и хитрый боец и он правильно делает что не выходит на ринг когда понимает что он либо не готов к бою (из за травм) либо на данный момент слабее соперника. И это в мире UFC нормальное поведение.
09:28
Бней Иегуда
овцепас сам будет таким же мешком в бою с Тони.)) Если, конечно, опять не струсит и не соскочит с боя, как в прошлый раз.)) понтов было много, а как до дела дошло...)
09:11
Основной
21 век, выходить на бой с убитым животным на голове...
09:10
кедрнедр1994
После трех раундов барбоза действительно стал мешком, такое чувство что он легко отделался(или обделался)
09:07
.BattleFish.
смока в своем репертуаре)))
09:01
achuburov
так меня радуют эти "у мешка выиграл"))))
08:55
echo2011
Отметим,что Нурмагомедов провел одновременно два боя в этом году-первый и последний.
08:51
кедрнедр1994
на разогреве у Сайборг-Холм, о чём тут ещё говорить?)) Да ради таких побед можно не раз быть на разогреве у таких девушек я бы и сам непрочь быть у них на разогреве)))
08:41
Бек_07_15_65
Барбоза мешок? Да вам лечиться надо. Тому же Тони он знатно в будку настучал, чего сегодня и близко не было
08:35
Бней Иегуда
на разогреве у Сайборг-Холм, о чём тут ещё говорить?))
08:32
Бней Иегуда
У мешка выиграл.) Против Фергюсона и Коннора шансов нет.)
08:31
inout
Выносливый бразил. Мужика включил и упирался.
08:24
.BattleFish.
Вынос в одну калитку!
08:20
Бек_07_15_65
Не победил, а просто уничтожил
08:19